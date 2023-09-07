تراجع صادرات الصين 8.8% في أغسطس لكن بأقل من التوقعات

انخفضت صادرات وواردات الصين في أغسطس الماضي، لكل بأقل من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية، اليوم الخميس، تراجعت صادرات الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 8.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو مستوى دون توقعات المحللين بأن تنخفض 9.2%.

أما على صعيد الواردات، فانخفضت بنسبة 7.3%، وهو مستوى دون التوقعات أيضاً عند 9%.

وانخفضت الواردات الصينية على مدار كل شهر في 2023 على أساس سنوي، فيما تراجعت الصادرات الصينية على مدار كل شهر منذ أبريل نيسان على أساس سنوي.

وكان تعافي الصين من جائحة كورونا قد تباطأ على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو 5% في وقت يكافح فيه المسئولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات، فضلاً عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان.