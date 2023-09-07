عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع صادرات الصين 8.8% في أغسطس لكن بأقل من التوقعات

صدى البلد

انخفضت صادرات وواردات الصين في أغسطس الماضي، لكل بأقل من توقعات المحللين. 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية، اليوم الخميس، تراجعت صادرات الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 8.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو مستوى دون توقعات المحللين بأن تنخفض 9.2%.

أما على صعيد الواردات، فانخفضت بنسبة 7.3%، وهو مستوى دون التوقعات أيضاً عند 9%.

وانخفضت الواردات الصينية على مدار كل شهر في 2023 على أساس سنوي، فيما تراجعت الصادرات الصينية على مدار كل شهر منذ أبريل نيسان على أساس سنوي.

وكان تعافي الصين من جائحة كورونا قد تباطأ على مدار الأشهر القليلة الماضية.      

وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو 5% في وقت يكافح فيه المسئولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات، فضلاً عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان.

أكبر اقتصاد الجمارك الجمارك الصينية الائتمان الاستهلاك أكبر اقتصاد في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

انخفض أكثر من 100 جنيه| كيلو اللحمة البلدي بسعر زمان.. وهذه المنافذ الأرخص

ترشيحاتنا

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

الدولار يصعد بقوة عالميا.. الأخضر يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى

وزيرالصناعة ومحافظ الاسكندرية يفتتحان مجمع للصناعات الكهربائية باستثمارات 500 مليون جنيه

تنسيق الدور الثاني 2023.. الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%

متحور جديد.. سباق شركات إنتاج لقاحات كورونا يعود للساحة العالمية..فيديو

ما أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ