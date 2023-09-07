تليفون الغلابة..أرخص موبايل Nokia في مصر

من أفضل الهواتف الاقتصادية الجديدة لشركة نوكيا هو هاتف Nokia C21 Plus في مصر.

ويتميز الهاتف بتصميمه البسيط ومتانته العالية وبطارية طويلة الأمد.

كما يتميز Nokia C21 Plus بشاشة 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720x1600 بكسل. يأتي الهاتف بمعالج Unisoc SC9863A ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11 Go Edition.

وتأتي أبرز مواصفات Nokia C21 Plus كما يلي:

• شاشة 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720x1600 بكسل

• معالج Unisoc SC9863A ثماني النواة

• ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 2 أو 3 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• نظام التشغيل Android 11 Go Edition

• بطارية بسعة 5050 مللي أمبير

ويتوفر Nokia C21 Plus في مصر بسعر 3499 جنيه للإصدار 2+32 جيجابايت، و3999 جنيه للإصدار 3+64 جيجابايت.

