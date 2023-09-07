بقالها فترة متألقة.. ناقد موضة يشيد بإطلالات غادة عبد الرازق خلال الفترة الأخيرة

أشاد ناقد الموضة، محمد الشريف، بإطلالات غادة عبد الرازق خلال الفترة الأخيرة، قائلا: “اللوك الأخير الخاص بها كان موفق بالنسبة لي”.

وعلق ناقد الموضة، محمد الشريف، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على ما أرتده الفنانة غادة عبد الرازق فى الفترة الأخيرة من فستان أسود: “فستان حلو أوي، والمجوهرات والميك والشعر كان جميل أوي، وبقالها فترة متألقة”.

وتابع ناقد الموضة، محمد الشريف: “أمينة خليل ودينا الشربيني يحتاجون تغيير المجموعة التي معهم فى تصميم إطلالاتهم ، وأن يرون فريق جديد".