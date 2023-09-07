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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الميزانية المحدودة.. Oppo تطلق أحداث هواتفها | اعرف مواصفاته

Oppo نزلت موبايل
Oppo نزلت موبايل جديد رائع

أطلقت أوبو هاتفها الذكي Oppo A38 في ماليزيا بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر 599 يواناً.

أطلقت أوبو أحدث هواتفها الذكية ذي الميزانية المحدودة ، أوبو A38 ، في ماليزيا.. يتميز الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. يتم تشغيله بواسطة معالج MediaTek Helio G85 ويأتي مع 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي و 128GB من التخزين الداخلي.

يحتوي Oppo A38 على نظام ثلاثي الكاميرات في الخلف ، يتكون من مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ، ومستشعر بورتريه 2 ميجابكسل ، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل. يوجد في الأمام كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط السيلفي وإجراء مكالمات فيديو. يدعم الجهاز بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط SuperVOOC.

يتوفر Oppo A38 في ماليزيا بسعر 599 يوانا، وهو ما يعادل حوالي 128 دولارًا.. يأتي في لونين: الأسود اللامع والذهبي اللامع.

 

مميزات أوبو A38 الرئيسية:

 

• شاشة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز

• معالج MediaTek Helio G85

• 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي

• 128GB من التخزين الداخلي

• كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل

• مستشعر بورتريه 2 ميجابكسل

• مستشعر ماكرو 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية 5000 مللي أمبير

• شحن سريع 33 واط SuperVOOC

 

التوفر:

 

يتوفر Oppo A38 في ماليزيا بسعر 599 يوانًا.. يأتي في لونين: الأسود اللامع والذهبي اللامع.

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