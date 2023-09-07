عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب توقعات الفائدة الأمريكية.. تراجع الأسهم الآسيوية بما يدعم صعود الدولار

صدى البلد

تراجعت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، اليوم الخميس، بما يعزز صعود الدولار بشكل أكبر مقابل العملات الرئيسية، حيث زاد المستثمرون من رهاناتهم على تطبيق مزيد من التشديد النقدي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما انخفضت الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية والصين، مع تعرض الأسهم الصينية لضغوط من جانب شركات التطوير العقاري، التي استعادت ارتفاعها جزئياً في الجلسة السابقة، فيما خسرت الأسهم اليابانية مكاسبها التي اقتنصتها في بداية التداولات واستقرت دون هبوط أو صعود جديد.

وجاء هذا الضغط عقب انخفاض الأسهم الأمريكية أمس، الأربعاء، حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.7% وأغلق منخفضاً لليوم الثاني على التوالي. 

كما هبط مؤشر "ناسداك 100"، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.9%. 

كما تراجعت العقود المستقبلية الأمريكية اليوم.

من ناحية أخرى، صعد مؤشر بلومبرج للدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر مع زيادة المستثمرين من رهاناتهم على رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. 

وصعدت غالبية عوائد سندات الخزانة ذات الآجال المختلفة اليوم، لتستكمل مسيرة الصعود التي بدأتها أمس ودفعت عوائد السندات ذات أجل عامين إلى أكثر من 5%.

وتبعتها عوائد السندات الأسترالية في الارتفاع اليوم، الخميس.

الاحتياطي الفيدرالي الاسهم اليابانية الأسهم الآسيوية الأسهم الأميركية الدولار التشديد النقدي التطوير العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. شاهيناز تشكو زوجها: 10 سنين خيانة

إيران تعتقل أعضاء شبكة تخطط لأعمال شغب في البلاد

الوزراء: تسريع التحول الرقمي واستمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة ضرورة ملحة

الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعي شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ