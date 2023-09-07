بسبب توقعات الفائدة الأمريكية.. تراجع الأسهم الآسيوية بما يدعم صعود الدولار

تراجعت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، اليوم الخميس، بما يعزز صعود الدولار بشكل أكبر مقابل العملات الرئيسية، حيث زاد المستثمرون من رهاناتهم على تطبيق مزيد من التشديد النقدي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما انخفضت الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية والصين، مع تعرض الأسهم الصينية لضغوط من جانب شركات التطوير العقاري، التي استعادت ارتفاعها جزئياً في الجلسة السابقة، فيما خسرت الأسهم اليابانية مكاسبها التي اقتنصتها في بداية التداولات واستقرت دون هبوط أو صعود جديد.

وجاء هذا الضغط عقب انخفاض الأسهم الأمريكية أمس، الأربعاء، حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.7% وأغلق منخفضاً لليوم الثاني على التوالي.

كما هبط مؤشر "ناسداك 100"، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.9%.

كما تراجعت العقود المستقبلية الأمريكية اليوم.

من ناحية أخرى، صعد مؤشر بلومبرج للدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر مع زيادة المستثمرين من رهاناتهم على رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وصعدت غالبية عوائد سندات الخزانة ذات الآجال المختلفة اليوم، لتستكمل مسيرة الصعود التي بدأتها أمس ودفعت عوائد السندات ذات أجل عامين إلى أكثر من 5%.

وتبعتها عوائد السندات الأسترالية في الارتفاع اليوم، الخميس.