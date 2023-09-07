بسعر 3700 جنيه فقط.. موبايل جديد من Realme يحقق أعلى مبيعات |تفاصيل

Realme Narzo N53 أصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الهند في فئة أقل من 10000 روبية هندية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري).

تم إطلاق Realme Narzo N53 في الهند في مايو. كان هذا الهاتف الذكي أحد أحدث الأجهزة الصديقة للميزانية من الشركة ويبدو أنه حقق نجاحًا كبيرًا في المنطقة. في وقت سابق اليوم (6 سبتمبر 2023) ، أعلنت ريلمي أن هذا كان الهاتف الذكي الرائد في فئة الدخول.

وفي تغريدة ، أعلنت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية أن Narzo N53 أصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في البلاد في فئة أقل من 10000 روبية هندية. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، تم إطلاق الجهاز في البلاد بسعر بدء من 8999 روبية هندية لتكوين تخزين 4 جيجا بايت + 64 جيجا بايت. في الوقت نفسه ، تبلغ تكلفة الإصدار 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت 10999 روبية هندية.

مواصفات Realme Narzo N53

ويتميز Realme Narzo N53 بشاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة تدعم دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. يخرج الشاشة 450 nits من الحد الأقصى للسطوع ومعدل أخذ العينات باللمس 180Hz. تحت الغطاء ، تم تجهيز الجهاز بمعالج Unisoc T612 SoC وال smartphone يدعم أيضًا توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية. يتم تشغيل الجهاز بواسطة حزمة بطارية كبيرة 5000mAh تدعم الشحن السريع 33 واط.

ويعمل Narzo N53 على نظام Android 13 OS القائم على Realme UI 4.0 خارج الصندوق. في الخلف ، يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، بينما في الأمام يوجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يصل هذا الطراز أيضًا في لونين ، وهما Feather Gold و Feather Black.

وحقق Realme Narzo N53 نجاحًا كبيرًا في الهند وأصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في البلاد في فئة أقل من 10000 روبية هندية. يرجع هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل ، بما في ذلك السعر المنخفض ، المواصفات القوية ، ودعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

أشاد المستخدمون أيضًا بشاشة الهاتف الذكي وكاميرته وعمر البطارية. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بميزانية محدودة ، فإن Realme Narzo N53 هو بالتأكيد أحد أفضل الخيارات المتاحة.