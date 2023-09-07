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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي على الطلاب الجدد في 3 كليات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات التجارة والزراعة والطب البيطري.
جاء ذلك بحضور عمداء ، ووكلاء الكليات ، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ، وعلاء مجدى المنسق الفنى لأعمال الكشف الطبى.


واطمأن نائب رئيس جامعة بنها  خلال جولته على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد ، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.


وأشاد الدكتور تامر سمير بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبالهم.

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