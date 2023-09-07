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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاملين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

الأموال
الأموال

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط عاملان لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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