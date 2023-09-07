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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل روعة من Vivo ينافس سامسونج وOppo

موبايل روعة من Vivo
موبايل روعة من Vivo ينافس سامسونج و Oppo

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد V29e في الهند، والذي يُوصف بأنه أنحف هاتف في فئته السعرية. يتميز الهاتف بميزات رئيسية مثل: شاشة AMOLED منحنية بتردد 120 هرتز، معالج Snapdragon من سلسلة 6، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، شحن سريع بقدرة 44 واط، وظهر قابل للتغيير اللون.

يتوفر Vivo V29e في الهند بإصدارين 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي + 128GB من مساحة التخزين بسعر حوالي 325 دولارًا أمريكيًا، بينما 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي + 256GB من مساحة التخزين بسعر حوالي 349 دولارًا أمريكيًا. يمكن شراء الهاتف بألوان Artistic Blue و Artistic Red.

يمكن شراء Vivo V29e من خلال Flipkart، ومتجر Vivo India الإلكتروني.

 

مواصفات فيفو V29e

 

يتميز Vivo V29e بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة توفر دقة Full HD +، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر بصمة في الشاشة. يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التركيز التلقائي للعيون. يتميز الجزء الخلفي من الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بنظام OIS وكاميرا فائقة ال Wide بدقة 8 ميجابكسل. يحسن V29e تصوير الصور الشخصية بوضع 2X، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بجودة DSLR.

يعمل V29e على نظام Android 13 و FunTouch OS 13 ويحتوي على معالج Snapdragon 695. يتوفر الهاتف مع 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 128GB / 256GB من ذاكرة التخزين UFS 2.2. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 44 واط لبطاريته التي تبلغ 5000 مللي أمبير. أخيرًا، يبلغ حجم الجهاز 164.4 × 74.9 × 7.6 مم ويزن 181 جرامًا.
 

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