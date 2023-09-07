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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف موبايلات في عام 2023

أفضل هواتف موبايلات
أفضل هواتف موبايلات في عام 2023

مع تطور ألعاب الهواتف الذكية، أصبح هناك طلب متزايد على الهواتف التي تقدم أداءً قويًا بما يكفي لتشغيل أحدث الألعاب بدقة عالية ومعدل إطارات سلس. وفي عام 2023، قدمت العديد من الشركات المصنعة هواتف ذكية مخصصة للألعاب، والتي تتميز بمعالجات قوية ومعدلات تحديث عالية وتقنيات تبريد متقدمة.

 

أعلى 3 هواتف للألعاب في 2023

 

بناءً على معايير الأداء والميزات والسعر، إليك أفضل 3 هواتف للألعاب في 2023:

• Asus ROG Phone 6

يعد Asus ROG Phone 6 أفضل هاتف للألعاب في العالم في عام 2023. يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الرائد، وشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز، ونظام تبريد مزدوج يحافظ على برودة الهاتف أثناء اللعب. كما يتميز الهاتف بميزات مخصصة للألعاب، مثل مفاتيح AirTrigger على الجانبين ونظام GameCool 6.

• Nubia Red Magic 7S Pro

يعد Nubia Red Magic 7S Pro هاتفًا رائعًا آخر للألعاب. يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز، ونظام تبريد ICE 6.0. كما يتميز الهاتف بميزات مخصصة للألعاب، مثل مفاتيح AirTrigger ونظام RGB الإضاءة.

• Black Shark 5 Pro

يعد Black Shark 5 Pro هاتفًا رائعًا للألعاب بسعر أقل من المنافسين. يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ونظام تبريد Liquid Cooling 4.0. كما يتميز الهاتف بميزات مخصصة للألعاب، مثل مفاتيح MagMagic ونظام RGB الإضاءة.

 

هواتف أخرى للألعاب

 

بالإضافة إلى هذه الهواتف الثلاثة، هناك العديد من الهواتف الأخرى الجيدة للألعاب في عام 2023، مثل:

• Realme GT 2 Pro

• Oppo Find X5 Pro

• Samsung Galaxy S22 Ultra

• Xiaomi 12 Pro

عند اختيار هاتف للألعاب، يجب مراعاة العوامل التالية:

• المعالج

المعالج هو أهم مكون في أي هاتف للألعاب. يجب أن يحتوي الهاتف على معالج قوي يوفر أداءً سلسًا لأحدث الألعاب.

• معدل التحديث

يؤثر معدل التحديث على سلاسة الحركة على الشاشة. يجب أن يحتوي الهاتف على معدل تحديث عالٍ، مثل 120 هرتز أو 144 هرتز، لتوفير تجربة لعب أفضل.

• الذاكرة العشوائية

تلعب الذاكرة العشوائية (RAM) دورًا مهمًا في أداء الألعاب. يجب أن يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية كافية، مثل 8 جيجابايت أو أكثر، لتشغيل الألعاب بسلاسة.

• سعة التخزين

تحتاج الألعاب إلى مساحة تخزين كبيرة، لذلك يجب أن يحتوي الهاتف على سعة تخزين كافية، مثل 128 جيجابايت أو أكثر، لتخزين الألعاب والتطبيقات الأخرى.

• نظام التبريد

يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهواتف أثناء اللعب، لذلك من المهم أن يحتوي الهاتف على نظام تبريد جيد يحافظ على برودة الهاتف.

• الميزات المخصصة للألعاب

تقدم بعض الهواتف ميزات مخصصة للألعاب، مثل مفاتيح التحكم والتطبيقات المخصصة. قد يرغب بعض اللاعبين في اختيار هاتف يوفر هذه الميزات.

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