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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجربة سياحية فريدة|محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة المحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استعدادًا لافتتاحه. 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه، وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته التفقدية علي أعمال التطوير الجارية بنطاق أحياء الطالبية والهرم وذلك للوقوف علي جودة التنفيذ والإلتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والهندسية المحددة.
وعاين المحافظ عددِ من النماذج للعقارات التي تم طلاءها ورفع كفاءتها موجهاً رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الملاك للتعاون في رفع أية عناصر تلوث بصرى من بروز وصلات علي الجدران الخارجية للعقار ورفع اي مخلفات او مهملات أعلى الأسطح. 
كما كلف المحافظ رئيس حى الطالبية بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من القطاعات الجارى العمل بها وحل أى عقبات قد تواجههم، على أن يتم الإنتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبى الطريق الدائرى بالتعاون مع الجهات الأمنية تمهيداً لبدء أعمال التطوير ورصف تلك الطرق.
شملت جولة المحافظ تفقد أعمال زراعة النخيل والأشجار ودعم المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه والتى تضمنت (طريق الفيوم، منطقة الرماية، مدخل شارع الجيش) والمسطحات الخضراء وأعمال اللاندسكيب الجارى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالى على تلك المناطق.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأشرف تامر رئيس حى الطالبية  وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.

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