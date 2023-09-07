بعد برلين 2023|إنجاز جديد ينتظر الأولمبياد الخاص المصري بالألعاب العالمية الشتوية «إيطاليا 2025»

كشف ختام اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي اختتمت أعمالها بالقاهرة عن انجاز عالمي جديد ينتظر مصر من خلال مشاركتها في الألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها إيطاليا في مدينة تورينو في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025. وتشهد مشاركة 2500 لاعبا و625 مدربًا و3000 متطوع وآلاف الأشخاص بما في ذلك الطاقم والعاملين الطبيين وأفراد الأسرة ووسائل الإعلام والضيوف والمندوبين وأكثر من 300000 متفرج.



وكانت آخر ميداليات حققتها مصر في الألعاب العالمية الشتوية بالنمسا 2017 بالفوز بـ 5 ميداليات متنوعة وحظي منتخب مصر بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب الثالث الذي اقيم بالإسماعيلية 2017، والتي شارك فيها 289 مشاركاً مثلوا 16 دولة من المنطقة هي مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، سورية، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، إيران، عمان شاركوا في 4 رياضات الهوكي الأرضي، التزلج السريع، اختراق الضاحية، الجري على الجليد، من بين الرياضات السبع التي تشهدها الألعاب، كما شاركت المنطقة في مؤتمر الشباب من خلال لاعب ومرافق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عائلات اللاعبين في مؤتمر العائلات والأسر، ومن المعروف ان الألعاب الشتوية 2021 التي كان من المقرر اقامتها في كازان الروسية قد الغيت بسبب استمرار تفشى جائحة كورونا .



مصر حققت 82 مركزا في عالمية برلين 2023



كما استعرضت الاجتماعات التي ترأسها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بحضور جميع أعضاء الرئاسة الإقليمية د. عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر المدير الإداري، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية حصه الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله مدير إعداد القادة من اللاعبين، مروة رمضان مدير برنامج المدارس، نادين أبو جبل مدير وسائل التواصل الاجتماعي وسلمى فهمى، وكلا من موظفي الاستقبال اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله، و أحمد القرقاوي - المركز العالمي للأولمبياد الخاص - مدير الاتصالات والتوعية والشراكة، حيث استعرضوا إنجازات مصر في الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت شهر يونيو2023 بالعاصمة الألمانية برلين ، والتي قام بإعدادها كلا من د. عماد محى الدين ، ود. شرف الفولى.

حيث حققت مصر 82 مركزا في هذه الألعاب عبارة عن ذهبية وفضية وبرونزية وشارات مشاركة من الرابع حتى الثامن، وجاءت الذهبيات في العاب القوى دفع الجلة، و200 متر عدو، ريشة طائرة زوجي رجال، ريشة طائرة فردى، زوجي البولينج، فردى البولينج، دراجات 1كيلو، جمباز إيقاعي، جمباز إيقاعي ميداليتان، رفع اثقال رجال، وسيدات، سباحة 50 متر، تنس طاولة زوجي، والفضيات جاء في 5×5 كرة سلة موحد بنات، دراجات 500 متر، دراجات 5 كيلو، الفروسية، الهوكي الأرضي، جمباز فني رجال، جمباز ايقاعي، رفع اثقال ثلاث ميداليات، سباحة 50 متر، ميداليتان في تنس طاولة، والبرونزيات الوثب الطويل الميداني، 200 متر عدو، ريشة طائرة رجال دراجات 500 متر، كرة القدم رجال، ثلاث ميداليات جمباز فني بنات، خمس ميداليات جمباز ايقاعي، رفع اثقال رجال، 25 متر سباحة تنس طاولة، وتنس طاولة موحدة.



والمركز الرابع الوثب الطويل الميداني، 400 متر عدو، بوتشى رجال، بوتشى زوجي، دراجات هوائية 2 كيلو، جمباز فني مركزين، تنس طاولة، والمركز الخامس فردى بولينج سيدات، دراجات 2 كيلو، دراجات 1 كيلو، دراجات 5 كيلو، جمباز فني مركزين، 100 متر سباحة، تنس طاولة زوجي، والمركز سادس بوتشى، دراجات 2 كيلو، ميداليتان في الفروسية، جمباز فني مركزين، 200 متر سباحة ،100 متر سباحة، السباحة 4 × 50 م تتابع حر، والمركز سابع دراجات 5 كيلو، ميداليتان في الفروسية، جمباز فني، السباحة 50م حرة، والمركز الثامن سباحة 100م حرة.

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