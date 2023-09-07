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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية: نسعى دائما إلى دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات المتنوعة

صدى البلد

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، سعي المحافظة الدائم لدعم وتأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم، الخميس، شهادات إتمام البرنامج التدريبي "ابدأ مشروعك SYB" لعدد من رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار المحافظ - في تصريح اليوم، الخميس - إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الشاملة للشباب من رواد الأعمال ومساندتهم في تنفيذ المشروعات المستهدفة، موجها مدير تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إيهاب حجازي، بضرورة التوسع في عقد العديد من اللقاءات الحوارية مع الشباب لتعريفهم بالمشروعات القابلة للتنفيذ والاستفادة من البرامج التدريبية لإكسابهم قدرات ومهارات وسمات رواد الأعمال وذلك في ضوء حرص واهتمام الرئيس بتحقيق التنمية المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح إيهاب حجازي، أنه منذ نشأة الجهاز وحتى نهاية شهر يوليو 2023 تم ضخ ملياري و48 مليون جنيه لتمويل 90 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر والمساهمة في توفير حوالي 193 ألف فرصة عمل، فضلا عن تقديم منح بإجمالي تمويل 192 مليون جنيه وتوفير ما يزيد على مليون فرصة عمل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة .

ونوه مدير تنمية المشروعات إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023 تم تمويل 3 آلاف و500 مشروع لتوفير 4 آلاف فرصة عمل بقيمة 84 مليون جنيه، وتقديم منح بإجمالي تمويل أكثر من 6 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، كما قام الجهاز بتقديم خدمات غير مالية في مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات بإجمالي 859 طلبا لنحو 855 عميلا، تنوعت ما بين “تسجيل في سجل الموردين ، وريادة الأعمال ، وتعريف بالخدمات غير المالية، وخدمات الباركود والتكامل، وتقديم دراسات جدوى استرشادية”.

وأضاف أن البرنامج التدريبي "أبدأ مشروعك" يسهم في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتدريب على كيفية توليد خطة عمل ذات جدوى ومبنية على أسس اقتصاد صحيحة لخلق ميزة تنافسية.

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