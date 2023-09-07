فيصل المقداد: وزراء الخارجية العرب لم يخضعوا لابتزاز أمريكا وأوروبا

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقدام، أنه كان أمام وزراء الخارجية العرب في هذا اجتماعات مجلس الجامعة العربية تحديات كثيرة وضغوط لا تطاق في بعض الأحيان سوا من الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد الاوروبي، والتي لا تجد من مصلحتها أن يتفق العرب على أي شيء لذلك فهم يخربون الأوضاع العربية وينشرون الإرهاب على الأرض العربية ويزيدون من تدخلاتهم في الشؤون الداخلية.

وأضاف وزير الخارجية السوري في تصريحات له عقب مشاركته في اجتماعات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت بمقر الأمانة بالقاهرة، أن هذا الاجتماع اثبت العكس، وأكد وزراء الخارجية في اجتماعهم التشاوري اولا انهم لن يخضعوا لابتزاز الاتحاد الأوروبي في الضغط عليهم لتغييب بلد عربي عن اجتماعات ثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، فهذا إنجاز نعتز به في سوريا.