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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسعار مخفضة .. أرخص تكييف وثلاجة في 2023

برخص التراب..أرخص
برخص التراب..أرخص تكييف وثلاجة في 2023

تصدرت الأخبار المتعلقة بـ ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفى مصر والمنطقة العربية خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، وظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بـ الظواهر الجوية الحارة التي تمر بها مصر حاليا مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة النينو، تلك الظواهر التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل.

فمع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والموجة الصيفية الحارة التي تعاني منها مصر هذه الأيام، و قدوم فصل الصيف  نستعرض معكم أسعار أرخص تكييف في مصر 2023 .

 

سعر تكييف سبلت سوبر كوول هاير، 1.5 حصان، بارد فقط، HSU12KCSTOC - ابيض

 

يبلغ سعر التكييف سوبر كوول هاير  13600 جنيه


• المنتج العلامة التجارية هاير hsu12kcstoc تكييف سبليت سوبر كوول ، 1.5 حصان ، بارد فقط - ابيض مصنع من شركة Brand Haier و تم اضافته في ابريل 2023

• خصائص هذا النموذج من المنتج هي اللون : أبيض.

HSU12KHSTOC :الموديل
 SUPER - COOL:  الموديل
قوة حصان: 2.25 حصان
اللون الابيض
العاكس: لا
البلازما: نعم
الشاشة: LED رقمية
الخامة الرئيسية: معدن / بلاستيك
النوع: بارد


إذا كنت ترغب في شراء ثلاجة جديدة، وتبحث عن أهم أنواع وأسعار الثلاجات، فيجب أن تعلم أن الثلاجات الحديثة تتمتع بتقنيات عالية مما أدى إلى ارتفاع سعرها عما كانت سابقا، فالثلاجات الحديثة توفر لك تقنيات توزيع البرودة في كافة أنحاء الثلاجة، تلك التي تعمل على الحفاظ على الطعام بطريقة مثالية، مع إمكانية التحكم في مستوى التبريد بشكل منفصل بين الثلاجة والفريزر.

كما الثلاجات الحديثة لك أنظمة تعمل على قتل البكتيريا التي قد تتكون داخل الثلاجة، وبالتالي العمل على الحفاظ على الطعام طازجا لأطول وقت ممكن مع العمل على إزالة أي روائح سيئة تتراكم داخل الثلاجة.

 

ثلاجة باساب 11 قدم

 

يبلغ سعر ثلاجة باساب 9699 جنيه.

السعة الكلية باللتر 303
11 قدم
ضاغط LG
2 ابواب
تذويب تلقائي في حجرة الثلاجة
نظام تبريد الهواء
جسم الثلاجة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ طبقاً للمواصفات القياسية أرفف قابلة للتعديل
الأرفف مصنوعة من المعدن
أرفف باب تخزين سوبر بالزبدة و أمبير ؛ رفوف البيض
ضاغط استوائي محكم
تصميم منخفض الضوضاء
خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية
الإرتفاع: 155 سم
العرض: 59 سم
العمق: ٦٣ سم
الكفالة: 5 سنوات.

تكييف ارتفاع درجات الحرارة مصر الاحتباس الحراري التغيرات المناخية هاير ثلاجة باساب أسعار الثلاجات

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