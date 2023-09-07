الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أصدرت السفارة المصرية في برلين اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه اسماء المصريين الذين تمت تسوية موقفهم التجنيدي.

وجاء في البيان :"تهدي سفاره جمهوريه مصر العربيه في برلين اطيب تحياتها لابناء الجاليه المصريه في برلين".



واضاف البيان :"وتتشرف بالاحاطة علما بورود الاسماء التاليه التي تم تسويه الموقف التجنيدي، من خلال مبادره تسويه الموقف التجنيدية للمصريين بالخارج ، وسوف تقوم السفاره بالاعلان عن الاسماء التي سوف ترد اليها تباعا".

و جاء في البيان :" ونرجو من الساده الموجود اسماءهم في الكشوف المرفقه بالحضور الي القنصلية من الاثنين الي الجمعه من ٩:٣٠ حتي ١٢ ظهرا".