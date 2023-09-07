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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تحصد المركز الأول بجائزة «الطبيب العربي» لعام 2023

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم، الخميس، الطبيب الفائز بالمركز الأول بجائزة الطبيب العربي، الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وذلك بفعاليات الاحتفال بيوم الصحة العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت شعار "تأثير المناخ على الصحة" وتكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام ٢٠٢٣.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والدكتور عبد الحق سايحي، وزير الصحة بالجزائر، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية، المستشار ميساء هدمي المشرف على إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
وشارك في التكريم، وزارات الصحة بالدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعدد من الشخصيات العامة كما شارك بالاحتفالية الأستاذ الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.
وأعرب رئيس جامعة المنصورة، عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الهام، والذي يتطرق إلى موضوعين بالغي الأهمية، أولهما هو لفت الأنظار نحو تأثير التغير المناخي على الصحة، وثانيهما هو الاحتفال بتكريم السادة الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الجاري.
وأكد أن حصول  شقير لهذه الجائزة على المستوى العربى يعد فخرًا لمصر ولجامعة المنصورة لما بذله من مجهودات فى المجال الطبى على المستوى المحلى والاقليمى.
كما تقدم  بخالص التحية والتقدير للسادة الأطباء الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الحالي متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في رسالتهم الإنسانية السامية.
يذكر أنه على هامش الاحتفال بيوم الصحة العربي عقدت جلستي عمل، الأولى بعنوان "تأثير المناخ على أنظمة الرعاية الصحية" والثانية بعنوان "قطاع الرعاية الصحية في ظل تغير المناخ: بناء الاستدامة والصمود".

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الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الفائز بالمركز الأول المجلس العربي المستشفيات العربية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية بجامعة المنصورة كلية الطب بجامعة المنصورة

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