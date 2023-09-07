بقرار من شي.. الصين تشجع أفراد الجيش على الزواج والإنجاب لمواجهة الأزمة الديموجرافية

أصدر الرئيس الصيني، شي جين بينج قرار جديدا يخص الأفراد العسكريين لتنفيذ قانون “السكان وتنظيم الأسرة”، اعتباراً من 10 سبتمبر.

وتهدف هذه التدابير إلى زيادة التماسك والفعالية القتالية للقوات، وتتعلق أيضًا بالاحتياجات الحقيقية للأفراد العسكريين، الزواج والحمل والولادة والتعليم.

وفي هذا الصدد، سيتم توفير الضمانات والدعم قبل الولادة وبعدها، وحماية الحقوق والمصالح القانونية للأفراد العسكريين الذين يخططون لتكوين أسرة، وتعزيز السعادة العائلية لأفراد الجيش، حيث يمكن للزوجين إنجاب 3 أطفال وإجازة أبوة وخدمات طبية وفنية وأنشطة أخرى.

وفي إطار مواجهة الأزمة الديموجرافية التي تواجهها الصين، أعلنت السلطات المحلية في محافظة تشانغشان، بمقاطعة تشجيانج، شرقي الصين عن مواصلة تحسين إجراءات دعم الزواج والإنجاب، وسط تزايد المخاوف بشأن انخفاض معدل المواليد. حيث ستنفذ المقاطعة سياسة جديدة من خلال تقديم دعم لمرة واحدة بقيمة 1000 يوان للأزواج، الذين سجلوا زواجهم لأول مرة وكان عمر الزوجة أقل من 25 سنة.