عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر منذ احتجاز الرئيس بازوم

النيجر
النيجر

بدأ الجيش الأمريكي بعض التحركات العسكرية في النيجر، بعد حوالي شهر ونصف على تحرك الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي منذ 26 يوليو الماضي.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يعيد الجيش الأمريكي نشر بعض قواته ومعداته في النيجر، بالإضافة إلى سحب بعض الأفراد غير الأساسيين من البلاد.

وأضافت "رويترز" نقلا عن مسئول أمريكي لم تذكر إسمه، أن هذا هو أول تحرك جدي لواشنطن في النيجر منذ يوليو الماضي.

وقالت رويترز "وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تنقل بعض العسكريين والمعدات داخل النيجر وسيسحب عددا صغيرا من الأفراد غير الأساسيين من باب الحذر الزائد".

وقال المصدر إن القوات الأمريكية ستنتقل من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز.

وتعاني النيجر من أزمة بسبب الأحداث التي بدأت في 26 يوليو الماضي، باحتجاز الرئيس بازوم في قصره بنيامي، من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا انتقاليا للبلاد.

وتسببت هذه الإجراءات في استنفار مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" ضد النيجر، وإعلانها الاستعداد للتدخل العسكري إلا أن سلطات النيجر واصلت الثبات على موقفها ضد القوى الإقليمية والدولية التي طالبت مرارا وتكرارا بإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.

تحرك عسكري أمريكي النيجر احتجاز الرئيس بازوم الجيش الأمريكي نيامي البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية القاعدة الجوية أغاديز ايكواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

يعبث في أماكن حساسة .. تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من ترامب بشأن محاكمته في جورجيا

لماذا نهى النبي عن القزع وهل تدريج الشعر حرام؟

ألنترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر السيارات الكورية في مصر

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

هل تنخفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؟.. المحاصيل الحقلية يزف بشرى للمواطنين

يود وكربون مشع| هل تحظر مصر استيراد السمك الياباني؟!.. و“فوكوشيما” النووية السر في هذا القرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ