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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط بتذاكر الهيروين.. المشدد 6 سنوات لـ«حلاق المخدرات»

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5 بأكتوبر، حلاق بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره في الهيروين. 
 

صدر الحكم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي ومحمود أحمد الحفناوي وأمانة سر محمد هاشم ومحمد عوض.


كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4861 لسنة 2023 والنقيدة برقم 1531 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهم «أحمد محمد فتحي سليمان»، 32 سنة، المهنة حلاق بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتم ضبطبه متلبسًا بحيازة تذاكر الهيروين وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.


ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، وطبقا لقانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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