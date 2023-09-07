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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية قرار حكومة بيلاروسيا بحظر تجديد جوازات سفر مواطنيها في الخارج.

حيث قررت حكومة بيلاروسيا اليوم، بحظر تجديد جوازات سفر مواطنيها في الخارج، للضغط على المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين هربوا من البلاد بعد انتخابات 2020 المتنازع عليها.

ويمنع هذا القرار المواطنين البيلاروسيين من الحصول على شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، مما يعرقل حقوقهم الأساسية كالسفر والعمل والتعليم والرعاية الصحية.

تدين الخارجية الأمريكية هذا القرار باعتباره انتهاكًا للحقوق المدنية والسياسية للشعب البيلاروسي، وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما تدعم الخارجية الأمريكية جهود المجتمع الدولي لفرض عقوبات على المسؤولين البيلاروسيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة للمجتمع المدني والإعلام المستقل في بيلاروس.

الخارجية الأمريكية حقوق الإنسان بيلاروسيا روسيا وزارة الخارجية الأمريكية جوازات السفر

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