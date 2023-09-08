دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. تخلص من الاكتئاب

دعاء الهم والغم والحزن والضيق هناك أمور يجب أن يتبعها المسلم حتى يتخلص من الهم والغم والحزن والضيق، أولها الإخلاص لله عز وجل والنية الطيبة والابتعاد عن المعاصي، والصبر على الابتلاء بحمد الله وشكره على كل نعمه والرضا بالقضاء والقدر، والتأمل الكبير في نعم الله التي لاتعد ولا تحصى وموجودة حولنا، والنظر إلى ما هو أقل وعدم النظر إلى ما هو أعلى منك في معيشته وحياته لأن أحوال الناس تخفيها هدومها .. دعاء الهم والغم والحزن والضيق نعرضه في السطور التالية.



ونقول في دعاء الهم والغم والحزن والضيق لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

-يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك.

-اللهم بحق قولك تعالى رب إني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين وقولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم بحق قولك فرج عني ما أهمني وتولى أمري بلطفك وتداركني برحمتك وكرمك إنك على كل شئ قدير.

كما يستحب في دعاء الهم والغم والحزن والضيق تكرار دعاء اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له .. اللهم زودني بالتقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت .. اللهم يسرني لليسرى وجنبني للعسرى.

-اللهم اني عبدك وابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او ايا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ــ سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم يا نور يا قدوس يا حي يا لله يا رحمن أغفر لي الذنوب التي تحل النقم و أغفر لي الذنوب التي تورث الندم والذنوب و التي تحبس القسم وأغفر لي الذنوب التي تهتك العصم و أغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء وأغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء و أغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء وأغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء وأغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء.

-اللهم اغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء، اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر.

-اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تُنزل بي غضبك، أو يحل عليّ سخطك، لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلّا بك.

-اللهم بك توسّلت ومنك سألت وفيك لا في شيءٍ سواك رغبت لا أسأل منك سواك، ولا أطلب منك إلّا إيّاك، اللهمّ أتوسّل إليك في قبول ذلك بالوسيلة العظمى والفضيلة الكبرى.

- كما أن في دعاء الهم والغم والحزن والضيق خير الكلمات فيه اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

دعاء الضيق والاكتئاب

دعاء الضيق والاكتئاب في هذه الأمور على المسلم ألا يسمح للحزن والهم أن يسيطر عليه أو أن يثبط عزيمته ويرضي بما قسمه الله ، وكل شيء في حياتنا له نهاية، لا الحزن مستمر ولا الضيق مستمر دائما، وإن وقعت عين المسلم على حزن وضيق وهم عليه أن ينهض سريعا ويحول حزنه لفرح ويحقق أهدافه ورغباته .

يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مُبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مُغيث أغثني.

وفي كلمات دعاء الضيق والاكتئاب عليه الدعاء باللطف، يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي و أعني بقدرتك , اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم , اللهم إني أنزلت بك حاجتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والأخروية .

وفي الضيق على المسلم الإكثار من ذكر الله عز وجل وتسبيحه سبحانه وتعالى، قال عز وجل: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.

أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، وأسالك اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء أن لا تبقِ لي هما ولا حزناً ولا ضيقاً ولا سقماً إلّا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي.

- اللّهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالاطاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما بأعدت بين المشرق والمغرب.

- اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت “.

-لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم “.

-يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.

- أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، جاء في صحيح مسلم: أنّ عثمان بن أبي العاص، أتى النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – فقال: يا رسول الله إنّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذّ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنّي “.

-يارب ابعد عني كل مايؤلمني و كل ضيقه في قلبي اللهم يا فارج الهم والغم فرج همي و ارزقني الراحة ياالله.

دعاء الهم والمشاكل

دعاء الهم والمشاكل هو باب للخروج من المشاكل ومنغصات الحياة كثيرة، الحياة الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن ، وطالما واجهتنا مشاكل علينا الاستعانة بالله وحلها وان نستبشر بفرج الله ونعمل على تجاوزها وفي الصلاة على سيدنا النبي تفريج للهموم وفي الاستغفار رزق واسع دنيوي وآخروي

وفي دعاء الهم والمشاكل عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

اللهم إن ضرورتنا قد حَفت، وليس لها إلا أنت، فاكتشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله. يا من راح عبرة داود، وكاشف ضُر أيوب، يا مُجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي، يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.

وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

قال تعالى: بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّـهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.



اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك

قال تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا.