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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أغذية مجهولة المصدر وألعاب نارية وعقاقير داخل محل بدون ترخيص

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (1,100 طن مواد غذائية "جبن - مخلل" جميعها مجهولة المصدر)، وبمواجهته إعترف بإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط مالك محل سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم لقيامه بالإتجار بالألعاب النارية والعقاقير الطبية "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المحل على 1950 قرص لعقار طبى - 240 كيس لعقار طبى -760 قطعة ألعاب نارية "صاروخ" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وأيد ما جاء بالتحريات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ألعاب النارية العقاقير الطبية القاهرة مديرية أمن القاهرة مواد غذائية

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