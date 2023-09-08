عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حزب المؤتمر : نشكر السيسي علي الحوار الوطنى وحياة كريمة

صدى البلد

شارك وفد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، في الملتقي الثالث  للأحزاب والقوي السياسية بمحافظة بالشرقية بحضور ما يقرب من ٦٠ شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وحضور اكثر من ١٥ الف عضو تنظيمى يمثلون الاحزاب المشتركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى.

وترأس وفد الحزب الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ضم الوفد اللواء طارق رسلان نائب  رئيس الحزب والأمين العام للحزب ، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ، والدكتور  السعيد غنيم  نائب رئيس الحزب، وأحمد منصور نائب رئيس الحزب للمصريين بالخارج، والنائب محمد طلبة والنائبة حنان عوض ، ويوسف عماد أمين العمل الجماهيري بالحزب ، وعبد العزيز محمود مدير  المكتب الفني لرئيس الحزب، ومحمد رمضان المستشار السياسي للحزب ، ومصطفي الدكروري امين التنظيم، والدكتورة داليا الإتربي مساعد رئيس الحزب، ونشوي الوحيلي مساعد امانه المراه ،شيرين امان ، امينة لجنه الثقافه ،اسلام عمر امين لجنه الصناعه، وماجدة بدوي أمينة الإعلام ،  وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافظات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.


وألقي  كلمة الحزب في الملتقي الدكتور قال مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ، موضحا ان مبادرة حياة كريمة من اعظم المبادرات التي غيرت وجه الريف المصري الي الافضل بعد عقود من الاهمال والنسيان  اصبح الحلم حقيقة .

ووجه مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر  كل الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مبادرة الحوار الوطنى ، لافتا إلى أن الحزب قد استقر بالإجماع، أنه ما بدأ شيئا لابد له أن يستكمله، ولذلك فإن حزب المؤتمر يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية وأمانة الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم إنجازه تاريخية في كافة المجالات.

وأضاف الدكتور مجدي مرشد، أنه بعد أن وضع الرئيس السيسى، أساس البنية التحتية التى تهالكت على مدار عقود ، فإنه لا بد له من استكمال خطة التنمية فى كافة المجالات .

وأوضح  نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن الحزب قد أجمع فى بيان له صدر فى الثامن والعشرين من أغسطس الماضى، على تأييد ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، معلنين تقديم كافة الدعم والعون له فى قراره.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

وتم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي ، وقد اتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتره رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

حزب المؤتمر الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ محافظة بالشرقية قيادات الأحزاب السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

دعم بلده وقت الأزمة.. وزير الزراعة : إحنا في خدمة الفلاح المصري

بغدودة .. 3 وقائع هروب للاعبي منتخب مصر للمصارعة في عام واحد

رئيس هيئة الدواء: ساهمنا في علاج المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة

متهم بالتجسس لصالح إيران.. الشرطة البريطانية تواصل البحث عن الجندي الهارب

هشام آمنة: وفد صيني من رجال الأعمال في القاهرة قريبا لدعم الاستثمار

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

تناول هذا الطعام يحميك من 4 أمراض خطيرة| وانتبه لهذا الأمر

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ