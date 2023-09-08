حزب المؤتمر : نشكر السيسي علي الحوار الوطنى وحياة كريمة

شارك وفد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، في الملتقي الثالث للأحزاب والقوي السياسية بمحافظة بالشرقية بحضور ما يقرب من ٦٠ شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وحضور اكثر من ١٥ الف عضو تنظيمى يمثلون الاحزاب المشتركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى.

وترأس وفد الحزب الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ضم الوفد اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب ، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ، والدكتور السعيد غنيم نائب رئيس الحزب، وأحمد منصور نائب رئيس الحزب للمصريين بالخارج، والنائب محمد طلبة والنائبة حنان عوض ، ويوسف عماد أمين العمل الجماهيري بالحزب ، وعبد العزيز محمود مدير المكتب الفني لرئيس الحزب، ومحمد رمضان المستشار السياسي للحزب ، ومصطفي الدكروري امين التنظيم، والدكتورة داليا الإتربي مساعد رئيس الحزب، ونشوي الوحيلي مساعد امانه المراه ،شيرين امان ، امينة لجنه الثقافه ،اسلام عمر امين لجنه الصناعه، وماجدة بدوي أمينة الإعلام ، وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافظات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.



وألقي كلمة الحزب في الملتقي الدكتور قال مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ، موضحا ان مبادرة حياة كريمة من اعظم المبادرات التي غيرت وجه الريف المصري الي الافضل بعد عقود من الاهمال والنسيان اصبح الحلم حقيقة .

ووجه مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر كل الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مبادرة الحوار الوطنى ، لافتا إلى أن الحزب قد استقر بالإجماع، أنه ما بدأ شيئا لابد له أن يستكمله، ولذلك فإن حزب المؤتمر يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية وأمانة الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم إنجازه تاريخية في كافة المجالات.

وأضاف الدكتور مجدي مرشد، أنه بعد أن وضع الرئيس السيسى، أساس البنية التحتية التى تهالكت على مدار عقود ، فإنه لا بد له من استكمال خطة التنمية فى كافة المجالات .

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن الحزب قد أجمع فى بيان له صدر فى الثامن والعشرين من أغسطس الماضى، على تأييد ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، معلنين تقديم كافة الدعم والعون له فى قراره.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

وتم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي ، وقد اتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتره رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.