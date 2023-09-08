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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد مؤسسة كرامة يشكر الرئيس السيسي على دعم مصر للمرأة السودانية

صدى البلد

أكد وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتى تضم أكثر من ٧٧ مؤسسة نسائية سودانية، أنه تقدم بخطاب شكر وتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرصه على تقديم الدعم الكامل للمرأة السودانية منذ بداية الأزمة بالسودان ، 


جاء ذلك خلال زيارته أمس للمجلس القومي للمرأة   ، وذلك فى اطار مبادرة المجلس لدعم الشقيقات السودانيات، والتى أطلقها المجلس ممثلا ف لجنة العلاقات الخارجية بهدف التعرف على العقبات والمشاكل التى تواجههن.
حضر اللقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وعضوات وأعضاء اللجنة .

 واستعرض الوفد  عددا من العقبات التى تواجههن ومنها مشكلة التعليم حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد خلال أيام و يجب أن يلتحق به الطلاب السودانيين بمختلف المراحل التعليمية .

هذا وقد تقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير للسيدة هيباق عثمان رئيسة مجموعة مؤسسة كرامة لجهودها الحثيثة  فى التنسيق وتجميع المؤسسات النسائية السودانية لتوصيل صوت المرأة السودانية ، وجهودها فى التنسيق لاعداد خطاب الشكر للقيادة السياسية المصرية ، مؤكدة على أن مصر هى الوطن الثاني للشقيقات السودانيات، وعبرت عن خالص امنياتها أن تنعم السودان بالإستقرار فى القريب العاجل.

فيما أكدت السفيرة منى عمر أن الهدف من اللقاء والمبادرة هو الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه المرأة السودانية،  وجدول زمنى للعمل على حلها .

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