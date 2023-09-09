رمضان السيد: فيتوريا خلق هوية لـ منتخب مصر

أثنى رمضان السيد نجم الأهلي السابق على مصطفى فتحي نجم منتخب مصر الوطني بعد تألقه خلال مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى فتحي يعتبر نجم مباراة مصر وإثيوبيا، والأرقام في صالح فيتوريا، وحتى اللقاء الصعب الذي خضناه ضد بلجيكا نجحنا في الفوز".



وأضاف: "فيتوريا يلعب على المكسب باستمرار وفي كل وقت وهذه ميزة".



واختتم: "أصبح لنا هوية وشكل مع روي فيتوريا وأصبح لدينا زيادة عددية في منطقة جزاء الخصم، وهناك مساحات ضيقة في الدفاع المصري وهذه ميزة مع فيتوريا والخطوط متقاربة"