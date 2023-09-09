مصطفى فتحي: نسعى لتحقيق الفوز على تونس

عبر مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن سعادته بعد الفوز على منتخب إثيوبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وقال فتحي في تصريحات إعلامية إن المنتخب دخل مباراة إثيوبيا وهو يطمح لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارته للمجموعة وهذا ما تحقق.



وتحدث فتحي عن المباراة الودية المنتظرة أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر وقال إن لاعبي المنتخب يسعون لتحقيق الفوز في هذا اللقاء رغم كونه لقاء وديا، وذلك لرغبة اللاعبين في إنهاء المعسكر الحالي للمنتخب بشكل جيد.

واختتم فتحي تصريحاته قائلًا: “هدفنا الرئيسي هو الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024”.

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على إثيوبيا بهدف دون رد أحرزه مصطفى فتحي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الأخيرة، من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2024.