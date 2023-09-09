الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بـ بنيودلهي | بث مباشر

نقلت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية بثا مباشرا، لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية بنيودلهي.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

قمة مجموعة العشرين



تعتبر قمة مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

https://www.youtube.com/live/DXer-6UH1j8?si=8ldgckz3FmssfFPY