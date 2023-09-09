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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير أوروبي يحذر أوكرانيا: فصل الشتاء سيفشل هجومها المضاد

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

حذر وزير الدفاع الإستوني من أن الهجوم المضاد الأوكراني يواجه ضغطًا زمنيًا مع اقتراب فصل الشتاء، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.


قال الوزير  هانو بيفكور: "المشكلة بالنسبة للأوكرانيين هي أن أمامنا ما بين أربعة وسبعة أسابيع.بعد ذلك، من المحتمل أن نرى حركة أقل قليلاً".

وفي مؤتمر صحفي في تالين، قال هانو بيفكور إن النافذة تضيق بالنسبة لأوكرانيا مع استمرارها في محاولتها هزيمة القوات الروسية في شرقها وجنوبها.

ذكر "دعونا نرى كيف ستسير الأمور. لكن علينا أن نعترف بأن الطقس يلعب دورا كبيرا في الهجوم المضاد.".

وأضاف "آمل حقا أن يتمكن الأوكرانيون في الأسابيع المقبلة، ربما ما يصل إلى شهرين، من التقدم... من أجل تعزيز قواتهم وتحقيق نجاحات في ساحة المعركة".

وبدأت أوكرانيا، المجهزة بمعدات غربية بمليارات اليورو، هجومها العسكري الكبير ضد القوات الروسية في يونيو.

وكان التقدم بطيئا ومن المرجح أن يظل أبطأ عندما تقترب الظروف الجوية الرطبة والموحلة والمتجمدة بسرعة مما يجعل تحركات القوات والمركبات الكبيرة أكثر صعوبة.

 

 

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