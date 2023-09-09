رسميا.. الاتحاد الأفريقي ينضم إلى مجموعة العشرين

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في مستهل القمة الـ18 في العاصمة نيودلهي.

وقال مودي، في كلمته الافتتاحية أمام القمة: "طرحت الهند اقتراحا لمنح العضوية الدائمة في مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن لدينا اتفاق الجميع على هذا الأمر"، بحسب ما أوردته صحيفة "هندوس تايم" الهندية.

وأضاف وهو يقرع بالمطرقة الاحتفالية: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يشغل مقعده كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وكان دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قالوا إن انضمام الاتحاد الأفريقي من غير المتوقع أن يؤدي إلى تغيير اسم المجموعة.

وأصبح التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة العشرين أمرا صعبا على نحو متزايد في السنوات الأخيرة في ظل الانقسامات العميقة بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين حول "أرض واحدة"، دعا رئيس الوزراء العندي دول العالم إلى تحويل العجز العالمي في الثقة إلى ثقة واعتماد.

وأضاف: "سواء كان الأمر يتعلق بالانقسام بين الشمال والجنوب، أو المسافة بين الشرق والغرب، أو إدارة الغذاء والوقود، أو الإرهاب، أو الأمن السيبراني، أو الصحة، أو الطاقة أو الأمن المائي، سيتعين علينا إيجاد حل قوي لهذه المشكلة من أجل الأجيال القادمة".