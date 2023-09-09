رئيس وزراء الهند أمام قمة العشرين: يجب أن نعمل معَا لمواجهة التحديات

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دول مجموعة العشرين إلى تبنى حلول ملموسة للتحديات التي تواجهنا، ليس فقط للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة، مشيرًا: إلى أن رئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين أصبحت رمزًا للدمج للجميع بروح أننا كلنا جميعًا داخل وخارج البلاد يجب أن نعمل معًا.

وأضاف مودي، خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن هذه القمة لمجموعة العشرين أصبحت تهم لشعوب، وهناك تقريبًا مئتي اجتماع قد تم عقدهم على مدار السنوات في البلاد بـ 60 مدينة هندية.

قمة الشعب

وأوضح رئيس الوزراء الهندي، أن قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب، معقبًا: "أنا واثق من أننا لدينا إجماع على هذا المقترح بموافقتكم، وقبل أن نواصل أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين".