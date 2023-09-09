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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية ضد النساء والفتيات تعرقل مشاركتهن بالمناصب القيادية

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، آمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، وذلك بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية ملف المرأة الذي يحظى بإهتمام كبير من الدولة لمصرية في ظل دعم القيادة السياسية للمرأة التي تدعم تمكينها وتساند حصولها على حقوقها في كافة المجالات والتي كفلها لها الدستور والقانون المصري .
 

وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تشكيل المجلس واختصاصاته وقرار إنشاءه ، مشيرة ايضاً الى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذي صدر عام 2017 تطبيقاً لما جاء في الدستور المصري الذي أكد على أن المجلس القومي للمرأة  آلية وطنية مستقلة معنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس القومي للمرأة في التوعية بحقوق المرأة في كافة المجالات من خلال حملات التوعية ومن بينها حملات (طرق الأبواب) التي ينفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، والحملات الإعلامية المختلفة على كافة وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أيضاً إلى دور الدراما المصرية المهم في رفع الوعي بقضايا المرأة و في تغيير الصورة النمطية لأدوار ومكانة المرأة في المجتمع، وهو ماشهدناه من خلال العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية مشيرة الى النجاح الذي حققه مسلسل "تحت الوصاية " من خلال تسليط الضوء على قضية الوصاية و الولاية على المال والمعاناة التي تمر بها المرأة للحصول على حقوق ابنائها بعد وفاة الزوج.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في مصر والعالم  وصلت إلى العديد من المناصب القيادية في الدولة،  وحققت العديد من الأنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، مشيرة إلى انه من أجل استمرار هذا النجاح لابد من العمل على تذليل التحديات  التى تواجه المرأة وتعيقها عن تحقيقه.

 وأفادت بأنه من بين هذه التحديات  ضرورة مواجهة الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية ضد النساء والفتيات والتى تشكل عائقًا أمام مشاركتهن المتساوية والفعالة، مما يؤدي إلى عدم تشجيع النساء والفتيات على تولي مناصب قيادية ومواقع صنع القرار.

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