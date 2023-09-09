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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير المالية: مصر أكبر مساهم إفريقي في البنك الآسيوي للاستثمار بـ1.2 مليار دولار

صدى البلد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متعدد الأطراف وتم انشاؤه بمبادرات من دول آسيوية ، وهدفه التنمية الاقتصادية في آسيا وتسهيل الإستثمارات في الدول.

وأضاف وزير المالية، في كلمته بجلسة حوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا: البنك يقوم بعملية تواصل بين دول آسيا وأفريقيا من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة والتواصل مع بين الدول بحيث أنه يساهم في الاستدامة العالمية والمحلية.

وأكمل: بدأ برأس مال ١٠٠ مليار دولار ومصنف تربل a مع نظره مستقبلية مستقرة ويركز على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا ويركز أكثر على القطاع الخاص.

وتابع: هناك ١٠٦ دول أعضاء في البنك ٦٩ من سكان العالم وهناك دول غير إقليمية عضوة فيه، وقد اعتمد البنك استثمارات لنا بقيمة ٤٤.٤ مليار دولار ووافق أيضا على ٣٦ مليار دولار والنسبة الغالبة فيه للقطاع الخاص.

ونوه: علاقتنا بهذا البنك قوية فقد انضممنا كعضو مؤسس في ٢٠١٦ بعد تكوين البنك مباشرة ويتعامل معنا كدولة إقليمية مؤسسة ولدينا ٦٥٠ مليون دولار في رأس مال هذا البنك.

وعلق: بنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة البريكس، برأس مال ١٠٠ مليار ونحن أكبر حصة بعد الـ٥ دول المؤسسة بـ  ١.٢ مليار دولار، بما يعكس اهتمام مصر بالوجود في هذه المؤسسات المالية الجديدة.

وأكمل: مصر تعتبر دولة غير إقليمية لأنها في أفريقيا من حيث الموقع وهي أكبر مساهم من قارة أفريقيا، ولأول مرة يعقد البنك اجتماعاته السنوية في أفريقيا.

واستعرض: محفظة استثمارات البنك في مصر تبلغ ١.٣ مليار دولار، و لنا مقعد في مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا وساهم البنك في استثمارات قطاع النقل ٢٥٠ مليون يورو في خط مترو ابو قير، كما ساهم في برنامج النمو الشامل، وفي برنامج خدمات الصرف الصحي ب ٣٠٠ مليون دولار ودخل في مجمع بنبان للطاقة ب ٢١٠ مليون دولار، وقدم تسهيلات تمويلية للبنك الاهلى ١٥٠ مليون دولار وبنك مصر ب ٣٠٠ مليون يجري الاتفاق عليهم.

ونوه: نجهز لإصدار سندات الباندا وهي سندات صينية تصدر في سوق المال الصيني، وتم طلب ضمانات ووفرناها بالفعل فالبنك الافريقي اعطى ضمانة ب٣٥٠ مليون دولار ونتوقع اكثر من ٢٣٠ مليون دولار من البنك الآسيوي بما يزيد عن ٥٠٠ مليون دولار لاصدار الباندا، المتوقع القيام به قبل بداية ٢٠٢٤.

جزء من استراتيجيتنا نحو تنويع سلة عملاتنا، فبدانا نتحرك بعملات اخرى وكان هناك اصدار في ساموراي وهناك الين الياباني بما يوازي ٥٠٠ مليون دولار امريكي في الاسواق المالية اليابانية.

البنك الاسيوي للاستثمار وزير المالية

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