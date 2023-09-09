عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نوهت عنها ندوة بـ «صدى البلد».. الآثار تتابع موقف سرقات المتحف البريطاني

المتحف البريطاني
المتحف البريطاني - أرشيفية

عقب نشر “صدى البلد” خبرا من ندوة “صدى البلد” تحت عنوان “بسبب محمد صلاح.. كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة”، تحركت وزارة السياحة و الآثار لمتابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، وما تم في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن التواصل قائم ومستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تابعيتها لأى إدارة أو جناح تحديداً بالمتحف، حيث أفادوا بأنهم في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي سيتم موافاة الوزارة بها فور الانتهاء منها.

يذكر أن كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، قال إن هناك رسالة إلى المتحف البريطاني الذي يحتوي على أكثر من 200 ألف قطعة أثرية مصرية، والذي سرق منه ألفا قطعة وفقا لما أثير، ليكون لنا حق استرداد حجر رشيد المكتوب عليه " تم سلب هذا الحجر من مصر".

وأوضح في ندوة بـ "صدى البلد"، أن صورة محمد صلاح مع تمثال رمسيس تدعم عودة آثارنا من متحف لندن، متمنيا أن تعمل القيادة المصرية لاستعادة آثارنا من المتحف البريطاني، مؤكدا أن هناك نجاحات تحققت في استعادة آثارنا، والتي أعادت جهودها 29 ألف قطعة أثرية مهربة للخارج.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت منذ عام 2014 وحتي الآن، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية، من أهمها تابوت الكاهن نجم عنخ عام 2019 والذي تم استرداده من متحف المتروبوليتان وتابوت الكاهن عنخ إن ماعت المعروف بالتابوت الأخضر عام 2023 من متحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ورأس مومياء و14 قطعة من باريس عام 2023، ورأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا من حوالي شهرين.
 

الاثار المتحف البريطاني صدى البلد الآثاريين كبير الاثاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

ترشيحاتنا

بسبب زلزال المغرب المدمر.. قرار عاجل بشأن مباراة ليبيريا بكأس أمم أفريقيا

تغريدة مثيرة | مفاجأة صادمة بشأن زلزال المغرب المدمّر

السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا الراهنة وأزمة الغذاء العالمية

هل تستمر الموجه الحارة؟.. تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

رقم كبير.. أوفربرايس على أسعار شيفروليه أوبترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ