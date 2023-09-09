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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: تطوير الهوية البصرية يحدث نقلة حضارية في محيط المتحف المصري الكبير

صدى البلد

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري الذي يستهدف إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تزامناً مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعدُ حدثاً ضخماً سيجذب دائرة الضوء عالمياً.

وأضاف مدبولي أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول موقف تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، موضحاً أنه يتم بتكامل جهود فريق عمل مشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، لوضع تصور حضاري على أساس علمي، والذي يستهدف  الطريق الدائري لكونه أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصري الكبير.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، يتم وفق رؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات، والعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات واللوحات الاعلانية، وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة.

من جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، آخر تطورات الأعمال التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع، في القطاعات الخاصة بكل من محافظتي القاهرة والجيزة، في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك فيما يتعلق بواجهات المباني، وتوزيع الألوان، وتنفيذ أعمال الزراعات، والإنارات، واللوحات الإعلانية، وغيرها من مكونات هذا المشروع الحضاري المهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لتنفيذ دهانات العقارات ورفع كفاءة واجهاتها، والتي تقع على الطريق الدائري بالقطاعات المستهدفة، ضمن خطة تطوير الصورة البصرية لهذا الطريق باتجاه المتحف المصرى الكبير.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح تفصيلي حول تصور تطوير الهوية البصرية بمحافظة القاهرة والذي نفذته جامعة عين شمس، وكذا التصور الخاص بمحافظة الجيزة الذي نفذته جامعة القاهرة، حيث شاهد عدة نماذج للدهانات ومكونات الهوية البصرية التي سيتم تنفيذها على الطريق الدائري، وأبدى عليها عدة ملاحظات، وشاهد جانباً من الأعمال المنفذة لدهان واجهات العقارات على الطريق الدائري، والتي اكتسى عدد منها بشعار الهوية البصرية لكل محافظة، موجهاً بسرعة استكمال تنفيذ المشروع، بالجودة المطلوبة.

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