بتوجيهات من أمير البلاد.. الكويت تعلن إرسال مساعدات لمتضرري الزلزال في المغرب

أعلن مجلس الوزراء الكويتي ،اليوم السبت، إصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أوامر للجهات المختصة بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية المطلوبة للمتضررين من الزلزال المدمر في المغرب لمواجهة تداعيات الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوب المغرب مساء أمس الجمعة.

وأعرب الشيخ نواف الصباح عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات التي تراها مناسبة لإيصال تلك المساعدات

كما أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي عن استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي تعرض له البلاد.

وقالت الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس ان الجمعية تواصلت مع جمعية الهلال الاحمر المغربي لتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واكدت البرجس ان الجمعية على اتم الاستعداد لتقديم العون والمساعدة للشعب المغربي وتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي تعرضت للزلزال معربة عن تضامن الجمعية وتعاطفها مع المتضريين جراء الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وأضافت ان الجمعية تقوم بواجبها الانساني لاغاثة الاشقاء والاصدقاء تجسيدا لحرص الكويت المستمر على مساعدة المتضررين وانقاذ ضحايا الزلازل.