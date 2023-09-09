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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الكويتي يعلن إرسال مساعدات لمتضرري زلزال المغرب

صدى البلد

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي ،اليوم السبت، عن استعدادها لتقديم المساعدة للشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي تعرض له البلاد.

وقالت الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس ان الجمعية تواصلت مع جمعية الهلال الاحمر المغربي لتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت البرجس على أن الجمعية على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للشعب المغربي وتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي تعرضت للزلزال معربة عن تضامن الجمعية وتعاطفها مع المتضريين جراء الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وأضافت ان الجمعية تقوم بواجبها الانساني لاغاثة الاشقاء والاصدقاء تجسيدا لحرص الكويت المستمر على مساعدة المتضررين وانقاذ ضحايا الزلازل.

ووقع الزلزال المدمر على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وأسفر عن مقتل 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

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