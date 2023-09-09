البحر الأحمر .. تطوير قاعات التدريب والمحاضرات بمديرية الصحة

أعلن الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع كفاءة وتطوير قاعات التدريب والمحاضرات بالمديرية؛ حيث تم تجهيزها وتأثيثها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتدريب العاملين والأطباء بالإدارات الصحية التابعة للمحافظة.

أوضح العربي، أن تطوير قاعات التدريب يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية، وتحسين أداء العاملين في كافة قطاعات الصحية، والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال التدريب المستمر للأطباء والعاملين بالمجال الصحي على أحدث ما توصل إليه العلم وفقا لأحدث أساليب العمل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المديرية تسعى جاهدة لتوفير أوجه الرعاية والخدمات للعاملين بها سواء الخدمات التدريبية أو الإعاشة، لافتًا إلى أن مركز تدريب الصحة تم تطويره ورفع كفائته، ليضم 2 قاعة تستوعب 100 متدرب للتدريب تم تجهيزها بأحدث أجهزة العرض والشاشات لكل قاعة.