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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دندنة .. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

شاهيناز
شاهيناز

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة " دندنة"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة. 

الأغنية من كلمات أيمن الشحات الحان وتوزيع ادم حسين  مستشار إعلامي للمطربة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن أحدث اعمال شاهيناز برنامج بنت أصول واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان و اغنية قلبي بيدلع و أغنية رنلي رنه

ويقول مطلع الأغنية 
دندنه ع الهادي
بتلمس قلبي وكياني
وبطير في العالي
والف الدنيا في مكاني
في حالة جميلة وخداني
وسامعه كمنجات
لا ده كده مش عادي
جديد احساسي ده عليا
لو عدى قصادي 
بيخطف قلبي وعنيا
ويملى الدنيا ف عنيا بأجمل نغمات
واللا.. دندنه
لسماع أغنية دندنه أضغط علي الرابط التالي
https://m.youtube.com/watch?v=HuAYHfoFtn0&pp=ygUO2LTYp9mH2YrZhtin2LI%3D

شاهيناز

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