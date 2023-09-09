بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تتهم الصين بالتأثيرعلى الناخبين الأمريكيين| القصة الكاملة

يوم الخميس الماضي، نشر باحثون من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تقريرا يقول إنهم عثروا على ما يعتقدون بأنه شبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة التي تسيطر عليها الصين، والتي تسعى للتأثير على الناخبين الأمريكيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الاتهامات الموجهة للصين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "مليئة بالتحيز والتكهنات الخبيثة" وأن الصين تدعو إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

وبحسب وكالة رويترز فإن الباحثين لم يحددوا منصات التواصل الاجتماعي التي تأثرت، لكن عدد من لقطات الشاشة “ سكرين شوت” في تقريرهم أظهرت منشورات من منصات فيسبوك وX المعروفة سابقا باسم تويتر.

وقدم التقرير أمثلة محدودة على النشاط الأخير ولم يشرح بالتفصيل كيف نسب الباحثون المنشورات إلى الصين.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز إن باحثي الشركة استخدموا "نموذج إسناد متعدد الأوجه" يعتمد على "الأدلة الفنية والأدلة السلوكية والأدلة السياقية".

وأوضحت مايكروسوفت أن الحملة بدأت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في مارس 2023 تقريبًا لإنشاء محتوى مشحون سياسيًا باللغة الإنجليزية و"تقليد الناخبين الأمريكيين".

ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء الصور والنصوص والوسائط الأخرى من الصفر، إلا أن الباحثين أكدوا أن المحتوى الجديد أكثر "لفتًا للنظر من الصور المرئية والتي اعتمدت على الرسومات الرقمية، ومجمعات الصور المخزنة، والتصميمات الرسومية اليدوية الأخرى.

واستشهدت الصحيفة بمثال لصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي قالت مايكروسوفت إنها جاءت من حساب صيني، والتي تصور تمثال الحرية وهو يحمل بندقية هجومية مع تسمية توضيحية تقول: “كل شيء يتم التخلص منه. إلهة العنف".

وصرح المتحدث باسم مايكروسوفت إن الحسابات التي تم تحديدها حاولت الظهور وكأنها أمريكية من خلال إدراج موقعها العام على أنه داخل الولايات المتحدة، ونشر شعارات سياسية أمريكية، ومشاركة علامات التصنيف المتعلقة بالقضايا السياسية الداخلية.

وفي عام 2016، اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال التأثير على الناخبين من خلال حملة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت من الجهود اللاحقة التي تبذلها الصين وروسيا وإيران للتأثير على الناخبين.