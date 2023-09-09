عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تتهم الصين بالتأثيرعلى الناخبين الأمريكيين| القصة الكاملة

مايكروسوفت تتهم الصين
مايكروسوفت تتهم الصين بالتأثيرعلى الناخبين الأمريكيين

 يوم الخميس الماضي، نشر باحثون من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تقريرا يقول إنهم عثروا على ما يعتقدون بأنه شبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة التي تسيطر عليها الصين، والتي تسعى للتأثير على الناخبين الأمريكيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الاتهامات الموجهة للصين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "مليئة بالتحيز والتكهنات الخبيثة" وأن الصين تدعو إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

 

وبحسب وكالة رويترز فإن الباحثين لم يحددوا منصات التواصل الاجتماعي التي تأثرت، لكن عدد من لقطات الشاشة “ سكرين شوت” في تقريرهم أظهرت منشورات من منصات فيسبوك وX المعروفة سابقا باسم تويتر. 

 

وقدم التقرير أمثلة محدودة على النشاط الأخير ولم يشرح بالتفصيل كيف نسب الباحثون المنشورات إلى الصين. 

 

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز إن باحثي الشركة استخدموا "نموذج إسناد متعدد الأوجه" يعتمد على "الأدلة الفنية والأدلة السلوكية والأدلة السياقية". 

 

وأوضحت مايكروسوفت أن الحملة بدأت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في مارس 2023 تقريبًا لإنشاء محتوى مشحون سياسيًا باللغة الإنجليزية و"تقليد الناخبين الأمريكيين". 

 

ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء الصور والنصوص والوسائط الأخرى من الصفر، إلا أن  الباحثين أكدوا أن المحتوى الجديد أكثر "لفتًا للنظر من الصور المرئية والتي اعتمدت على الرسومات الرقمية، ومجمعات الصور المخزنة، والتصميمات الرسومية اليدوية الأخرى.

 

واستشهدت الصحيفة بمثال لصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي قالت مايكروسوفت إنها جاءت من حساب صيني، والتي تصور تمثال الحرية وهو يحمل بندقية هجومية مع تسمية توضيحية تقول: “كل شيء يتم التخلص منه. إلهة العنف".

 

وصرح المتحدث باسم مايكروسوفت إن الحسابات التي تم تحديدها حاولت الظهور وكأنها أمريكية من خلال إدراج موقعها العام على أنه داخل الولايات المتحدة، ونشر شعارات سياسية أمريكية، ومشاركة علامات التصنيف المتعلقة بالقضايا السياسية الداخلية. 

 

وفي عام 2016، اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال التأثير على الناخبين من خلال حملة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت من الجهود اللاحقة التي تبذلها الصين وروسيا وإيران للتأثير على الناخبين. 

مايكروسوفت وسائل التواصل الإجتماعي الصين الناخبين الأمريكيين الذكاء الاصطناعي واشنطن إنشاء حسابات مزيفة الذكاء الاصطناعي التوليدي الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

ترشيحاتنا

أرتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 1305 أشخاص

مصرع مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين جراء زلزال المغرب

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للموظفين

60 دقيقة| جهز ساعتك للتأخير.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

تغيير عاداتنا الاستهلاكية.. إجراءات حكومية ضرورية لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ