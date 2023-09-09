أمين عام حماة الوطن ينعى ضحايا زلزال المغرب الشقيق

تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بخالص العزاء والمواساة للمملكة العربية المغربية حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الغاشم الذي ضرب عددا من المدن المغربية وأسفر عن وقوع مئات الضحايا وإصابة الآلاف من المواطنين وتهدد عددا من المنازل والمنشآت التي أصابها الزلزال.



ودعا نصير، كافة دول العالم للوقوف إلى جوار الشعب المغربي الشقيق في محنته الكبيرة.

وقال: نحن علي ثقة ويقين إن الشعب المغربي قادر علي تجاوز هذا المصاب الجلل لما يملكه من معدن قوي وأصيل في مواجهة المحن.



وتقدم عضو البرلمان العربي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل.