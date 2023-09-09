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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بنسبة تنفيذ 70%.. محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاءات محطة معالجة قومسيون| صور

محطة قومسيون
محطة قومسيون

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإنشاءات الجارية في محطة معالجة صرف صحي بقرية قومسيون" الفار"، على مساحة 6 أفدنة، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، ضمن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، بقرى مركز مطوبس، لخدمة 50 ألف نسمة في 6 قرى، وذلك ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الأبنية لخرسانة لجميع وحدات المحطة، والتي تشمل المدخل والمصافي، وحوضي التهوية، وحوضي الترسيب، وحوضي التركيز، وأحواض التجفيف، والانتهاء من مبنى المخزن والورشة، والانتهاء من مبنى البلورات، ومبنى المحولات، ومينى المولد، والمبنى الإداري، وجارٍ العمل في إنشاء سور المحطة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 70%، وتوريد  50% من المهمات الكهروميكانيكية للمحطة، وتم البدء في تركيبها، والمحطة بطاقة استيعابية 5 آلاف متر مكعب يومي، وسيتم إجراء توسعة مستقبلية لها لكون بطاقة 7.500 ألف متر مكعب يومي.

ومن جهته، أكد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفر الشيخ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تخدم المحطة 6 قرى"  قومسيون شرق" العضمة، وقومسيون غرب" التويبنة"، والفار، والبرانية، والقن، والمنشية القبلية"، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاءات المحطة والبدء التجريبي في 31 مارس المقبل.

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50 مليون جنيه 150 مليون جنيه الجهاز التنفيذى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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