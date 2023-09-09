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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني الجديد يطالب الغرب بدعم الهجوم المضاد بأسلحة ثقيلة

رستم أوميروف
رستم أوميروف

طلب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بمزيد من الأسلحة الثقيلة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه قواته لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال أوميروف خلال مؤتمر في كييف: "نحن ممتنون لكل الدعم الذي تمّ توفيره، لكننا نحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة.. أسلحة ثقيلة.. وأعيدها مجددًا، أسلحة ثقيلة".

وأضاف: "نحن نحتاج إليها اليوم.. نحتاج إليها الآن".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أقر أمس الجمعة، بأن التفوق الجوي الروسي أوقف الهجوم الأوكراني المضاد.

وأبدي زيلينسكي أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو، حسبما نقلت رويترز.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر عقد في كييف:"إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء، إنهم يوقفون هجومنا المضاد".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تعاني من صعوبة في الحصول على أسلحة غربية وفي مدى الاستجابة لفرض عقوبات على روسيا.

وزير الدفاع الأوكراني الجديد روسيا الهجوم المضاد دعم الهجوم المضاد أسلحة ثقيلة

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