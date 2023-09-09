مبلغ كبير.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع موديست

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن التفاصيل المادية في تعاقد الأهلي مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق المحتمل، خلال الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب في بداية المفاوضات طلب الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، إلا أن مسؤولي النادي نجحوا في إقناعه بتخفيض المبلغ لأقل من 2 مليون دولار، بجانب بعض المتغيرات".

وأضاف أمير هشام: "موديست سوف يوقع عقود انتقاله لمدة موسم واحد قابل للتجديد لمدة موسم آخر بموافقة الطرفين، بناءً على نسبة المشاركة في الموسم الأول".

واختتم: "هناك محاولات قوية من أجل لحاق موديست، بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري".