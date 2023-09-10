المتحدث باسم وزارة الزراعة: الدولة تضع الفلاح المصري على رأس أولوياتها

‏قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تضع الفلاح المصري على رأس أولوياتها كذلك قطاع الزراعة كان على رأس أولويات الدولة المصرية وكل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة كانت على من أولويات الدولة المصرية، وبالتالي كان هناك اهتمام ملحوظ تقوم به الدولة المصرية بمتابعة من الرئيس السيسي بنفسه.

وتابع خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أننا رأينا اهتمام كبير بفكرة التقاوي وإنتاج التقاوي عالية الإنتاجية وهذا انعكس بشكل مباشر على إنتاجية الفلاح المصري.