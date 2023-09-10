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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تقديم 27 مليون خدمة ضمن «100 يوم صحة» يؤكد انحياز الرئيس للبسطاء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بالقطاع الصحي وتضع حماية صحة المصريين على رأس أولوياتها.

وثمن صبور ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، بأنه تم تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا، وهو ما يعد جهدا كبيرا يستحق التقدير، ويؤكد انحياز الرئيس للبسطاء وغير القادرين ودعمهم لتخفيف الأعباء عنهم وتخفيف آلامهم.

وأضاف أن مبادرة «100 يوم صحة» مكملة للجهود والإنجازات التي تحققها الدولة فى ملف الصحة والمبادرات الرئاسية الأخرى التي أطلقها الرئيس السيسي، حيث تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية للوصول إلى المواطن فى الأماكن التى لا يستطيع فيها تلقى الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة، علاوة على إصدار 100 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ما يؤكد مدى جدية الدولة فى تقديم الخدمة الصحية لكل المصريين ومتابعة القيادة  السياسية لتنفيذ المبادرة وحرصه على إنهاء قوائم الانتظار خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والعمليات الحرجة، يؤكد انحياز الرئيس للمواطن.

وتابع: “شهدت مصر خلال السنوات الماضية خلال فترة حكم الرئيس السيسي إنجازات مهمة وغير مسبوقة فى قطاع الصحة، حيث تستهدف الدولة تطوير وإصلاح شامل للمنظومة الصحية، وأطلق الرئيس مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، فضلا عن تدشين نظام التأمين الصحى الشامل وبدء تطبيقه فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة، والتى تمكنت من فحص ما يقرب من 70 مليون مواطن، ووضعت 2.5% مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية وقدمت المبادرة العلاج لـ1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضى بالضغط”.

واستطرد: “وامتدت المبادرات إلى أطفال المدارس والطلاب، وتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والتى أطلقت عام 2019 ونجحت فى فحص نحو 10.7 مليون طالب حتى نهاية 2020، واستكمالا تم فحص 4 ملايين طالب حتى الآن، وكذلك مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتم فحص ما يقرب من 33 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية”.

وأوضح صبور: “كما أطلق الرئيس السيسى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عام 2018 لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل التكدس في المستشفيات لإنهاء قوائم الانتظار دون تحمل المريض أى أعباء مالية، ونجحت فى إجراء نحو 2 مليون عملية جراحية بتكلفة تقترب من 20 مليار جنيه، وساهمت فى تقليل مدة الانتظار لإجراء العمليات الجراحية فى جميع التخصصات الطبية”.

وأكدت أن ذلك يدل على أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصحة، وما زالت الدولة تواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية للمصريين.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ القطاع الصحي وزارة الصحة والسكان

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