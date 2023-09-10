صنع في مصر.. شاومي تطلق هاتف Redmi 12C

أعلنت شركة شاومي الصينية، اليوم، عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi 12C في مصر، وهو الهاتف الأول الذي يتم تصنيعه محليًا في مصر من قبل شركة شاومي. يأتي الهاتف بتصميم أنيق ومزايا تقنية مناسبة للفئة السعرية التي يستهدفها، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف رخيص التكلفة.

التصميم

يأتي Redmi 12C بتصميم أنيق ومميز، حيث يتميز بظهر زجاجي لامع مع إطار معدني. يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا خلفية مزدوجة بارزة قليلًا عن جسم الهاتف. يبلغ حجم الهاتف 160.8 × 75.8 × 8.1 ملم، ويزن 176 جرامًا.

الشاشة

يتميز Redmi 12C بشاشة LCD بقياس 6.6 بوصة بدقة FHD+ (2400 × 1080 بكسل) مع معدل تحديث 90 هرتز. تدعم الشاشة أيضًا HDR10.

الأداء

يعتمد Redmi 12C على معالج ميديا تيك Helio G96 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت.

الكاميرات

يتميز Redmi 12C بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

النظام

يعتمد Redmi 12C على نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم MIUI 13.

السعر

يبدأ سعر Redmi 12C من 4500 جنيه مصري لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، ويصل إلى 5000 جنيه مصري لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

يعد Redmi 12C هاتفًا متميزًا يقدم مجموعة رائعة من الميزات والمواصفات في الفئة السعرية التي يستهدفها. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة، بالإضافة إلى أداء جيد وكاميرات مقبولة. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.

ومع ذلك، فإن الهاتف يفتقر إلى بعض الميزات التي تجدها في الهواتف الراقية، مثل دعم الشحن اللاسلكي أو المقاومة للماء والغبار.