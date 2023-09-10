ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري، لضربة موجعة، قبل مواجهة الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي كونه بطلاً للكونفدرالية الإفريقية، بينما سيشارك الأهلي لكونه بطل دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لموقع “Competition” الجزائري فإن مدرب اتحاد العاصمة تعرض لضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي بأيام قليلة، بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق.

وأضاف أن الثنائي المدافع آدم عليلات، وزميله أسامة تشيتا لاعب الوسط، تواجدا في العيادة الطبية، بعدما تبين إصابة الأول بالتواء في الكاحل والثاني إصابة في الركبة، في خلال المباراة الودية الأخيرة ضد شبيبة الساورة التي انتهت لصالحه 2-1؛ بسبب سوء حالة العشب على ملعب نيلسون مانديلا.

وأوضح أن اتحاد العاصمة سيفقد جهود محمد أمين بوزيان مهاجم الفريق في مواجهة الأهلي، للإصابة أيضًا.

واختتم أن إصابات اللاعبين ليست خطيرة، لكن من الصعب لحاق الثلاثي بمباراة الأهلي القادمة.

الأهلي ضد اتحاد العاصمة

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيواجه نظيره اتحاد العاصمة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد بالطائف، بالمملكة العربية السعودية.