أقساط وفوائد التمويلات.. حكاية رقم ضخم سددته مصر في 6 شهور|تقرير

تعمل الدولة المصرية على زيادة مدخلاتها من العملة الأجنبية وتنويع مصادرها للإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، وسط أزمة اقتصادية عالمية طاحنة ألقت بظلالها على الجميع.

أقساط وفوائد التمويلات

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي.

جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بعنوان "استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" أواخر سبتمبر الجاري في شرم الشيخ.

وأشار الوزير ردا على سؤال، إلى أن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي 25.5 مليار دولار، موضحا أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول "بريكس"؛ ذكر الوزير معيط أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تصدر لمصر ما قيمته 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتجمع، لافتا إلى أن انضمامنا إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.

وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة، يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات، مشيراً إلى أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها، مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات، لافتاً إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين، مشيرا إلى أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.

من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن تسديد مصر 25.5 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها في 6 أشهر يعكس قدرة مصر على تسديد كافة التزاماتها الخارجية، مشددا: تم تسديد هذا المبلغ من أقساط وفوائد التمويلات رغم أن مصر خرجت منها العديد من الاستثمارات قصيرة الأجل التي يطلق عليها Hot money والتي تتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار.

وأضاف عبد السلام - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من التغيرات العالمية التي حدثت في الفترة الماضية على المستوى الاقتصادي ورغم هذا فقد استطاعت مصر التعامل معها برؤية جديدة، ومنها: التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من مشكلات اقتصادية أثرت بقوة على اقتصادياتنا، معقبا: "تسديد مصر هذا المبلغ من الدين يؤكد أنها تسير بشكل صحيح نحو عودة الاقتصاد المصري لمجراه الطبيعي وعودة الاستثمارات الخارجية".

ولفت إلى أن ثقة الصناديق الاستثمارية الخارجية في مصر، والائتمان الإيجابي الذي يزيد، وكذلك إعادة التصنيف الائتماني الإيجابي، والتزام الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي بفتح الدولة أمام الاستثمارات الخارجية، ومحاولاتها بقدر الإمكان وجود حلول خارج الصندوق، كل هذا ساعد الدولة على الوفاء بمسؤولياتها.

وأشار إلى أن مصر توجهت نحو التجمعات والتحالفات الدولية لكسب ثقة المستثمر الأجنبي، وكان من أهم هذه التحالفات انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، بما يضمن ضخ استثمار مباشر إلى البلاد، مؤكدا إلى أن هناك العديد من المشروعات في مصر منها مشروعات الطاقة الصناعية الزراعية التي تضمن فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

البنك المركزي المصري

ويطرح البنك المركزي المصري، اليوم أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

ورفع البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي، عن سداد مصر نحو 20 مليار دولار من ديونها الخارجية والفوائد المستحقة خلال 9 أشهر.

وطبقا للتقرير سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي.

كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بما يعادل 34.6% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 50 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الثاني عشر على التوالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، الخميس الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 34.928 مليار دولار خلال أغسطس الماضي مقارنة بنحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.