أمريكا تفتح تحقيقا رسميا مع هواوي.. اعرف السبب

أعلنت الحكومة الأميركية، عن بدء تحقيق رسمي في رقائق متقدمة، مثبتة في أحدث هاتف ذكي من شركة "هواوي" الصينية.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن معالج بدقة 7 نانومتر، الذي تم اكتشافه في هاتف "ميت 60 برو".

وتنتج هذه الرقائق شركة "سيميكونداكتور مانيفاكتشورنغ إنترناشونال كورب"، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2019؛ بسبب قيودها على الحصول على التكنولوجيا الأميركية.

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء؛ فإن اكتشاف هذه الرقائق في هاتف "ميت 60 برو" الصيني؛ أثار جدلاً في واشنطن، حول جدوى العقوبات الأميركية التي تستهدف منافسًا جيوسياسيًا للولايات المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتوسيع نطاق حظر استخدام هواتف "آيفون" الأميركية.

وأعلنت شركة "هواوي تكنولوجيز" عن إطلاق هاتف جديد يحمل اسم "ميت 60 برو بلس"، وهو إضافة إلى عائلة هواتف "ميت 60" المثيرة للجدل.

وتتميز هذه النسخة المحسنة، بتقنية الرسائل عبر القمر الاصطناعي، ومساحة ذاكرة أكبر من النسخة السابقة، وتم عرضها للبيع عبر الإنترنت بسعر 140 دولارًا أميركيًا، مع تاريخ التسليم المتوقع في الأول من أكتوبر المقبل.

وشهدت أسهم موردي "هواوي"، ارتفاعًا بنسبة 10 في المائة في البورصة الصينية؛ بعد طرح هذا الطراز الجديد في متاجرها الإلكترونية.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعرب اتحاد صناعة أشباه الموصلات الأميركي عن قلقه من قيام "هواوي" ببناء منشآت سرية لصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في الصين، بهدف تفادي العقوبات الأميركية ومواصلة تحقيق الطموحات التكنولوجية للصين.

وقد انتقلت "هواوي" إلى صناعة الرقائق في العام الماضي؛ بعد أن حصلت على تمويل بقيمة 30 مليار دولار من الحكومة.

وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، أعرب اتحاد صناعة أشباه الموصلات، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، عن مخاوفه من أن "هواوي" تقوم ببناء مجموعة منشآت سرية في مختلف أنحاء الصين لصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، بهدف تفادي العقوبات.